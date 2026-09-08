DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (SAGEM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek önderliğinde devam eden projede yuvalar periyodik olarak takip edilerek, kumsal girişleri ve doğal tehditlere karşı yavruların güvenle denizle buluşması sağlanıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 2026 yılı yaz sezonu yavru salımı kapsamında DAÜ Deniz Tesisleri’nde District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Federasyonu çatısı altındaki kulüplerin destekleri ile yavru kaplumbağalar deniz ile buluştu. Gönüllülerin yer aldığı etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

-Kılıç: “Her çaba son derece değerli…”

Prof. Dr. Kılıç, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik yürütülen projenin hem çevre bilincinin geliştirilmesi hem de doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Doğanın bize emanet ettiği bu eşsiz canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gösterilen her çaba son derece değerlidir. DAÜ olarak bilimsel çalışmalarımızın yanı sıra toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızı da büyük bir hassasiyetle yerine getiriyoruz. Deniz kaplumbağalarının güvenli bir şekilde denizle buluşmasına tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.” dedi.

-Çiçek: “En önemli güçlerimizden biri gönüllülerimiz..."

Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı ve Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (SAGEM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çiçek de konuşmasında şunları kaydetti:

“2008 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmalarını, Çevre Koruma Dairesi’nden alınan izinler doğrultusunda yürütüyoruz. Yaklaşık 18 yıldır devam eden bu çalışma; devlet kurumları, belediyeler, üniversitemiz, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların iş birliğiyle sürdürülen, uzun soluklu ve ortak bir koruma çabasının ürünüdür. Bu yönüyle projemiz, günümüzde sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bileşenleri arasında yer alan biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekolojik restorasyon çalışmalarının da güzel bir örneğini oluşturmaktadır.

Bu çalışmaların en önemli güçlerinden biri ise gönüllülerimizdir. Her yıl arazi çalışmalarından yuvaların takibine ve yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmasına kadar sürecin farklı aşamalarında büyük bir özveriyle görev alan, sayıları bugün 80’e ulaşan DAÜ öğrencilerimize ve diğer üniversitelerden aramıza katılan öğrenci gönüllülerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Gençlerin yalnızca bu çalışmalara destek vermesi değil, doğayı ve biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluğunu sahiplenerek bunun bir parçası olması bizim için son derece kıymetlidir. Bu uzun soluklu çalışmaya emek veren ve destek sağlayan tüm kurumlara, kuruluşlara ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”