DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen “Egzersiz ve Spor Bilimleri” alanında yeni tezli yüksek lisans programı ile Hemşirelik Bölümü tarafından yürütülen “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” alanında doktora programında eğitim vermeye başladı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı olan ve eğitim dilinin Türkçe olduğu söz konusu programlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yabancı uyruklu öğrenciler başvurabiliyor.

Egzersiz ve Spor Bilimleri yüksek lisans programı spor fizyolojisi, antrenman teorisi, araştırma yöntemleri, performans ölçümü, kinesiolojik yaklaşımlar ve egzersiz biyokimyası gibi konular üzerine eğitim verirken, spor yönetimi, çocuklarda antrenman süreci ve spor yaralanmalarında koruyucu yaklaşımlar gibi alanlarda da bilgi sunuyor. Program ayrıca öğrencilerin spor bilimleri alanında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmalarını hedefliyor.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktora programında ise hemşireliğin temel araştırma alanlarına odaklanarak, bireylerin sağlık düzeylerini koruma ve geliştirme, hastalıkların önlenmesi, hemşirelik girişimlerinin analizi, bakım yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda eğitim vermeyi hedefliyor. Program ayrıca, klinik karar verme, sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, cerrahide yeni teknolojik gelişmeler, onkolojik cerrahi hemşireliği, travma ve acil cerrahi hemşireliği, ameliyathane ve yoğun bakım hemşireliği ile transplantasyon hemşireliği konularına yönelik de öğrenim imkânı sağlıyor.

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