DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Rektörlük Koordinatörü Prof. Dr. Tolga Çelik'in katılımlarıyla gerçekleştirilen temaslarda DAÜ'nün Suriye'deki görünürlüğünün artırılması, öğrenci adayları ve aileleriyle doğrudan iletişim kurulması ve uzun yıllara dayanan akademik iş birliklerinin yeniden canlandırılması hedeflendi.

DAÜ'nün Suriye Temsili 17 Temmuz'da Başladı

DAÜ'nün Suriye'deki bölgesel temsil çalışmaları, Syria Edu Tour 2026 kapsamında 17 Temmuz'da Hama, 18 Temmuz'da Selamiye ve 19 Temmuz'da Humus'ta gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. Syria Edu Tour yerel temsil ekibi aracılığıyla sürdürülen çalışmalarda öğrenci adayları ve ailelerine DAÜ'nün akademik programları, kabul koşulları, burs olanakları, kampüs yaşamı, uluslararası öğrenci yapısı ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. Böylece üniversite heyetinin doğrudan katılımından önce de DAÜ'nün Suriye'nin farklı şehirlerindeki potansiyel öğrencilere erişimi sürdürüldü.

Prof. Dr. Çelik Tartus'ta Yaklaşık 700 Öğrenci Adayı ve Veliyle Buluştu

DAÜ Rektörlük Koordinatörü Prof. Dr. Tolga Çelik, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Tartus'ta düzenlenen Edu Syria Expo 2026 - Syria Tour (Tartous) yükseköğretim fuarında DAÜ'yü temsil etti. Fuar boyunca öğrenci adayları ve velileriyle doğrudan temas kuran Prof. Dr. Çelik, DAÜ'nün ön lisans, lisans ve lisansüstü programları, burs imkanları, uluslararası tanınırlığı, kampüs olanakları ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Fuar süresince öğrenci adayları ve ailelerin DAÜ'ye gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekerken, DAÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yasa ile kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olması, köklü akademik geçmişi, uluslararası yapısı ve farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren eğitim ortamı en çok ilgi gören konular arasında yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç Şam'daki Fuarda Öğrenci Adaylarıyla Biraraya Geldi

Suriye programının en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Şam'da gerçekleştirilen Edu Syria Expo 2026 - Syria Tour (Damascus) yükseköğretim fuarı oldu. Açılışı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve diğer misafirler tarafından gerçekleştirilen fuarda, Prof. Dr. Kılıç öğrenci adayları ve ailelerle bir araya geldi. Söz konusu fuarda DAÜ Rektörlük Koordinatörü Prof. Dr. Tolga Çelik de hazır bulundu.

Şam'daki etkinlikte öğrenci adayları ve velileriyle temas kurularak DAÜ'nün akademik programları, burs imkanları, uluslararası eğitim ortamı, öğrenci yaşamı ve başvuru olanakları tanıtıldı. DAÜ standına gösterilen yoğun ilgi, üniversitenin Suriye'deki bilinirliğini ve yükseköğretime yönelik güçlü talebi ortaya koydu.

"Suriye'nin Eğitimle Güçlenen Toparlanma Süreci Umut Verici"

Suriye'deki temasları değerlendiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ülkede yaşanan uzun ve zorlu dönemin ardından gözlemledikleri toparlanma sürecinin kendileri açısından son derece etkileyici olduğunu belirtti. Özellikle gençlerin ve ailelerin yükseköğretime gösterdiği yoğun ilginin Suriye'nin geleceğine yönelik güçlü bir mesaj verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'nin uzun yıllar yaşadığı zorlu sürecin ardından yeniden yapılanma ve normalleşme yönünde hızla ilerlediğini yerinde görmek bizleri memnun etti. Gençlerin ve ailelerin yükseköğretime gösterdiği olağanüstü ilgi ise özellikle etkileyiciydi. Gençlerin geleceklerini eğitim yoluyla yeniden kurma kararlılığı, ülkenin geleceği açısından umut verici. DAÜ olarak uluslararası akademik birikimimizi paylaşmaya, Suriye'deki üniversitelerle akademik köprüleri yeniden güçlendirmeye ve gençlerin nitelikli yükseköğretime erişimine katkı koymaya hazırız."

2008'de Başlayan DAÜ-AIU Akademik İş Birliği Yeniden Canlandırılıyor

Suriye temaslarının akademik boyutunda DAÜ heyeti, ülkenin önde gelen özel yükseköğretim kurumlarından Arab International University'yi (AIU) ziyaret etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Rektörlük Koordinatörü Prof. Dr. Tolga Çelik'in katıldığı görüşmelerde, iki üniversite arasındaki köklü akademik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi ve somut iş birliği alanlarının genişletilmesi ele alındı.

DAÜ ile Arab International University arasındaki akademik iş birliğinin temelleri 2008 yılında imzalanan mutabakatla atılmış ancak Suriye'de sonraki yıllarda yaşanan bölgesel kriz, istikrarsızlık ve olağanüstü koşullar nedeniyle ortak faaliyetler uygulamada kesintiye uğramıştı. Gerçekleştirilen son temaslarla birlikte taraflar, bu akademik ilişkinin kaldığı yerden yeniden ve daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi yönünde ortak irade ortaya koydu.

Bu doğrultuda mevcut Mutabakat Zaptı'nın (MoU) güncellenerek yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi üzerinde çalışılıyor. Güncellenecek iş birliği çerçevesinde öğrenci değişim programları, akademik personel hareketliliği, lisansüstü tez ve araştırmalarda ortak danışmanlık, ortak araştırma projeleri, bilimsel yayınlar, konferanslar ve iki üniversitenin akademisyenleri ile öğrencilerini bir araya getirecek ortak akademik faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Taraflar, Suriye yükseköğretiminin uluslararası akademik ağlarla yeniden bütünleştiği bu dönemde, DAÜ-AIU iş birliğinin öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile ortak bilimsel üretim açısından önemli fırsatlar yaratacağı görüşünde birleşti.

AIU, KKTC Üniversite Rektörlerini Ağırlayarak Akademik İş Birliklerini Güçlendirdi

Suriye’de gerçekleştirilen temaslar kapsamında Arab International University (AIU), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin rektör ve temsilcilerinden oluşan üst düzey bir akademik heyetin yanı sıra Study More şirketi yetkililerini ağırladı.

Ziyaret kapsamında sürdürülebilir akademik ve bilimsel araştırma ortaklıklarının kurulması, akademik değişim programlarının geliştirilmesi ve üniversitenin yükseköğretim ile araştırma alanındaki vizyonu ile gelişim planları ele alındı. Görüşmelerin, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve karşılıklı deneyim paylaşımına katkı sağlaması hedeflendi.

Program çerçevesinde üniversite tarafından heyete kapsamlı bir kampüs gezisi de düzenlendi. Gezi sırasında fakülteler, laboratuvarlar ve akademik merkezler ziyaret edilerek üniversitenin eğitim altyapısı ve araştırma olanakları yerinde incelendi.

Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan Akademik Diplomasi ve Tanıtıma Güçlü Katkı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç'ın üst düzey akademik temasları, Arab International University ile iş birliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmeleri ve Şam'da öğrenci adayları ile ailelerle doğrudan bir araya gelmesi, DAÜ Rektörlük Koordinatörü Prof. Dr. Tolga Çelik'in Tartus ve Şam'daki yoğun saha çalışmaları, öğrenci tanıtımları ve kurumlar arası akademik temaslara sağladığı katkıyla birlikte DAÜ'nün Suriye'deki kurumsal görünürlüğünü güçlendirdi.