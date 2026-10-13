Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu, 30 Eylül–4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin katkılarıyla düzenlenen festival, beş gün boyunca 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırlarken toplam ziyaretçi sayısı 1,5 milyona ulaştı. Millî teknoloji hamlesi doğrultusunda bilimsel üretimi teşvik etmeyi ve gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçlayan organizasyonda teknoloji yarışmalarının yanı sıra bilimsel sergiler, atölyeler, uçuş gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

DAÜ, Ziyaretçilerle Buluştu

Üniversitenin akademik paydaş olarak katıldığı organizasyonda DAÜ’nün akademik birikimi, kurumsal kimliği ve eğitim olanakları tanıtıldı. Standın koordinasyonu DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Teknoloji Yarışmaları ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sahand Daneshvar tarafından yürütülürken, DAÜ Şanlıurfa Merkez Bürosu personeli Faruk Öncel ve Mehmet Demirkan festival boyunca üniversiteyi temsil etti.

Festival süresince DAÜ standı; öğrenciler, Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan DAÜ mezunları, okul öğretmenleri, üniversite akademisyenleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Baykar bünyesinde Bayraktar İHA pilotu olarak görev yapan DAÜ mezunu Ozan Eliküçük de standı ziyaret ederek üniversitenin mezunlarıyla olan bağını ve mezunlarının farklı sektörlerdeki başarılarını öne çıkardı.

DAÜ Standı, Üst Düzey Ziyaretçileriyle De Dikkat Çekti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları, farklı üniversitelerin rektörleri ve akademisyenleri DAÜ standını ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Stantta sergilenen görsel materyaller, üniversite akademisyenleri ve okul öğretmenleri tarafından ilgiyle karşılandı. Gerçekleştirilen ziyaretler, DAÜ’nün yükseköğretim alanındaki konumunun tanıtılması ve akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Ekim 2026 tarihinde festivale katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim ettiği organizasyonda, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı. Toplam 157 paydaş kurumun destek verdiği TEKNOFEST 2026 Güneydoğu, üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin millî teknoloji vizyonunun geniş kitlelere ulaştırılması bakımından önemli bir platform oldu.

DAÜ Olarak Geleceğin Yenilikçi Çalışmalarına Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu’ya katılımla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında gelişen çalışmaları yakından takip etmesinin ve bu tür önemli organizasyonlarda yer almasının büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ olarak, TEKNOFEST gibi gençleri bilim ve teknoloji üretmeye teşvik eden, üniversiteler ile kamu ve özel sektör arasında iş birliğini güçlendiren önemli organizasyonlarda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu katılımın, üniversitemizin akademik çevrelerle etkileşimini artırmasına, mezunlarımızla olan bağlarını güçlendirmesine ve ulusal düzeydeki görünürlüğünü geliştirmesine katkı sağladığına inanıyorum. DAÜ olarak akademik bilgi birikimimizi daha geniş kitlelerle buluşturmayı, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini desteklemeyi ve geleceğin yenilikçi çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.