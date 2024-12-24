DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Rektörlükte düzenlenen protokol imza töreninde Mutabakat Anlaşması’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Ishenaly Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aigul Abdraeva Tolokovna imza koydu.

Törende, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile Kırgız Devlet Üniversitesi’nden gelen heyet hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, Kırgızistan Devlet Üniversitesi ile DAÜ arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek amacıyla ortak bir protokole imza atmak için bir araya geldiklerini belirtti. Protokol sayesinde Kırgızistan Devlet Üniversitesi ile akademik, öğrenci değişimi ve araştırma alanlarında ilişkileri geliştireceklerine inandığını ifade eden Kılıç, protokole imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Kılıç, DAÜ olarak Kırgız Devlet Üniversitesi ile her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aigul Abdraeva Tolokovna ise yaptığı konuşmada, DAÜ'de olmaktan ve protokole imza atmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Protokol töreninin ardından, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Tolokovna’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano ve DAÜ’ye ait özel bir hediye takdim etti.

Tolokovna ise üniversitelerine özgü hediyeyi Kılıç’a sunarak teşekkürlerini iletti.