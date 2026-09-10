DAÜ’den verilen bilgiye göre, Salamis Bay Conti Resort Hotel’de gerçekleştirilen açılış törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Öztüren, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve NEM2026 Eş Başkanı Prof. Dr. Huriye İcil, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NEM2026 Eş Başkanı Prof. Dr. Burhan Coşkun ile Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Tunus gibi birçok ülkeden bilim insanı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, DAÜ tanıtım filminin gösterimi ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

-İcil

NEM2026 Eş Başkanı Prof. Dr. Huriye İcil, NEM2026’nın doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojilerini aynı platformda buluşturarak bilgi paylaşımına, disiplinlerarası etkileşime ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

-Coşkun

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve NEM2026 Eş Başkanı Prof. Dr. Burhan Coşkun, konferans serisinin 2019 yılında Kırklareli Üniversitesi Fizik Bölümü akademisyenlerinin girişimleriyle başladığını belirterek, altıncı konferansı ve Kuzey Kıbrıs’taki ikinci buluşmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, NEM2026’nın en önemli özelliklerinden birinin disiplinlerarası bilim anlayışını benimsemesi olduğunu kaydetti. Kılıç, konferans programının sağlık ve teknoloji yönetiminde yapay zeka uygulamalarından enerji malzemelerine, nanoelektronikten güneş pilleri ve güneş enerjisine, sensör teknolojilerinden çevresel iyileştirmeye, kuantum bilimlerinden sürdürülebilir iletişim sistemlerine kadar uzanan bir bilimsel içeriğe sahip olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapıldı. Program daha sonra bilimsel oturumlarla devam etti.

-Konferans üç gün sürecek

NEM2026’da bugün ve yarın, davetli konuşmacıların konuşmalarının yanı sıra eş zamanlı sözlü bildiri oturumları ve poster sunumları gerçekleştirilecek ve cumartesi günü düzenlenecek Kuzey Kıbrıs kültür gezisiyle sona erecek.