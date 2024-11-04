Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu ve DAÜ Rektörlüğü tarafından son günlerde çeşitli basın organlarında DAÜ ile ilgili yayımlanan gerçek dışı haberlere yönelik bir açıklama yayımlandı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli basın organları veya sosyal medya hesapları üzerinden Üniversitemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı aleyhine yayınlanan dezenformasyon veya dedikodu nitelikli, hakikatten uzak haberleri üzüntü ile karşılamaktayız.

Bildiğiniz üzere, 04.04.2024 tarihinde Üniversitemiz, KKTC Bakanlar Kurulu (Hükümet) ve Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm sendikaların da katılımı ile “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Sürdürülebilir Mali Yapıya Kavuşturulmasına İlişkin Protokol”ü imzalamıştır. KKTC Bakanlar Kurulu (Hükümet) adına bu protokolü KKTC Milli Eğitim Bakanı imza etmiştir. Bu protokol, Üniversitemizin uygulamaya koyacağı bir takım tasarruf önlemleri ile KKTC Bakanlar Kurulu’nun Üniversitemize doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak birçok mali katkı yöntemlerine ilişkin politika ve uygulamaları içermektedir.

Söz konusu protokolün imza edildiği tarihten bugüne değin KKTC Bakanlar Kurulu Üniversitemize gerek nakit akışı olarak gerekse de bütçe gider kalemlerinde iyileşme sağlayacak birçok icraata imza atmıştır. Son olarak 31.10.2024 tarihli KKTC Bakanlar Kurulu toplantısında; Üniversitemiz Akademik ve Yönetsel Hizmetler Personeli için Kadro Tüzüklerinde yapılan değişiklik ile sosyal sigorta yaşlılık maaşı hak edişlerinin Üniversitemizde çalışmaya devam ettiği sırada Üniversitemizden alacakları maaşlardan mahsup edilerek ödenmesi için bir karar üretilmiştir. Ne yazıktır ki, dezenformasyon veya dedikodu nitelikli bu gibi haberler de tam bu kararı izleyen günde (01.11.2024) basına servis edilmeye başlanmıştır.

Basın veya sosyal medya hesapları üzerinden yayılan bu gibi hakikatten uzak haberler, öğrenci kaydı döneminin sonuna geldiğimiz bu günlerde, kaos ortamı yaratarak, yeni öğrenci kayıt sürecine ve mevcut öğrencilerimizin Üniversitemize olan güvenine ciddi şekilde zarar vermektedir. Toplum için haberciliğin, bu toplumun kurumlarını yıpratarak veya tüketerek değil, bu toplumun değeri olan kurumlarına zarar vermeden yapılmasını temenni etmekteyiz. Kurullar ve makamlar geçicidir, kurumlar ise kalıcıdır.

Üniversitemiz, sadece bu Üniversitenin öğrencilerinin, mezunlarının, çalışanlarının veya bu üniversiteye yıllarını vermiş emekli personelin bir değeri değildir. Gururla söylemek isteriz ki Üniversitemiz, 1986’dan bugüne değin Kıbrıs Türk Toplumunun bir değeri, övünç kaynağıdır ve övünç kaynağı olmaya devam edecektir. Üniversitemiz, mali, idari ve tasarruf tedbirlerine yönelik politikalarını yürürlüğe koymak zorunda olduğu bir dönemden geçmektedir. Üniversitemiz, KKTC Bakanlar Kurulu katkıları ile bu sorunları aşacak, kendi kendine yetecek mali yapıya yeniden gelerek, Kıbrıs Türk Toplumu’nu ileri taşıyacak kurumlardan biri olmaya devam edecektir. Kamuoyundan ricamız dezenformasyon veya dedikodu nitelikli, hakikatten uzak bu tür haberlere hiçbir suretle itimat etmemenizdir.”