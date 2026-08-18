DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, elde edilen sonuçların üniversitenin eğitim kalitesine, akademik gücüne ve öğrenci odaklı yaklaşımına duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kılıç, “2026 YKS yerleştirme sonuçlarında lisans programlarımıza yerleşen öğrenci sayısında ve eşdeğer öğrenci sayısında KKTC üniversiteleri arasında liderliğimizi sürdürmekten büyük bir gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin DAÜ’yü tercih etmesinin, üniversitenin akademik birikimine, uluslararası eğitim anlayışına ve öğrencilere sunduğu olanaklara duyulan güvenin en önemli göstergelerden biri olduğunu belirten Kılıç, “Bu başarı, başta akademik ve idari personelimiz olmak üzere tüm DAÜ ailesinin ortak emeğinin sonucudur.” dedi.

Kılıç, DAÜ’yü tercih eden tüm öğrencilere yeni akademik yılda başarılar diledi.