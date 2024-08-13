DAÜ’den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının bugün açıklandığı bildirildi.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bu yıl YKS’den 1676’sı lisans, 509’u ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,185 öğrenci yerleşti” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“DAÜ lisans programları açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en fazla tercih edilen Üniversitesi olma başarısını gösterdi. 1676 öğrenci DAÜ’deki lisans programlarını tercih ederken, DAÜ bu alanda KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.”

Öte yandan DAÜ’nün 529 olan ön lisans programları kontenjan sayısının 509’u tercih edilirken, DAÜ bu alanda da kontenjan sayısının yüzde 96.21’lik oranını doldurarak büyük bir başarıya imza attı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının tüm ülke yükseköğretim camiası adına hayırlı olmasını dileyerek, başta DAÜ’yü tercih eden yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere 2024-2025 Akademik Yılı’nda başarılar diledi.