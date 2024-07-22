Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü himayelerinde, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi katkılarıyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 10.30'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımları ile ziyarete açıldı.

Katılımın yoğun olduğu sergi açılışına Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı, VYK Üyeleri Halil İbrahim Orun ve Anıl Kaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, KKTC Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Arıkan, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Dekanlar, Koordinatörler, Öğretim Üyeleri, Yönetsel Personel ve öğrenciler katıldı.

“Aydınlık Bir Gelecekte Egemenlik İlelebet Sürsün”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında Prof. Dr. Hasan Kılıç, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50. Yıl Dönümü ve kutlamaları çerçevesinde hazırlanan serginin açılışına katılan herkese hoş geldiniz dedi. Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs Türkleri’nin bugün kendi vatanlarında kendi bayrakları altında bağımsız ve korkusuzca yaşamalarını 20 Temmuz Barış Harekatı’na borçlu olduklarını belirterek, 20 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türkleri için son derece önemli bir tarih olduğunu vurguladı. Serginin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramını kutlayarak aydınlık bir gelecekte egemenliğin ilelebet sürmesini temenni etti.

“Barışın Gelecekte de Devam Edebilmesi İçin Federal Temelli Bir Anlaşma Mümkün Değildir”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl Dönümü’ne özel düzenlenen sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu günlere gelebilmesi için çok bedeller ödediğini vurguladı. Anavatan’ın da desteği ile 50 yıldır Kıbrıs’ta barışın devam ettiğini bildiren Tatar, barışın gelecekte de devam edebilmesi için federal temelli bir anlaşmanın mümkün olmadığını vurguladı. Tatar, büyük düşünmek lazım diyerek KKTC’nin kendi toprağı, denizleri, hava sahası ve Anavatan’ın güçlü desteği ile bağımsız bir Türk Devleti olduğunu vurguladı. Tatar, KKTC’nin günü birlik siyasetlerle yargılanmaması gerektiğini aktararak, konunun oldukça geniş olduğunu ve uluslararası olduğunu vurguladı.

DAÜ ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün KKTC’nin lokomotif üniversitesi olan DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurulduğu günden beri binlerce mezun veren DAÜ’nün son derece değerli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’nün mal varlıkları, arazileri, yatırımları, kadroları, mezunlarının başarıları ile büyük bir değere sahip olduğunu belirterek, bu değerlerin para ile ölçülemeyeceğine dikkat çekti. KKTC’ye sahip çıkarak değerleri genç nesillere aktarmanın önemine değinen Tatar, bu bağlamda serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür tabağı takdim edildi. Ayrıca Prof. Dr. Kılıç TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya, Dr. Erdal Özcenk ise Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Arıkan’a katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu. Takdimlerin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve misafirlerin katılımı ile kurdela kesimi gerçekleştirilerek sergi ziyarete açıldı. 22 Ağustos 2024 tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde, ücretsiz bir şekilde gezilebilecek sergide 1974-2023 arasında gerçekleştirilen 20 Temmuz etkinliklerinden derlenen 100'e yakın fotoğraf yer alıyor. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi'nin fotoğrafçılarının fotoğrafları arasından özenle seçilen ve büyük kısmı daha önce sergilenmemiş fotoğraflardan oluşan sergi 1974 yılından günümüze kadar taranan arşivlerden elde edilen fotoğraflarla görülmeye değer tarihi anlar sunuyor.

DAÜ Deniz Tesisleri Ziyaret Edildi

Sergi açılışının ardından Cumhurbaşkanı Tatar beraberindeki heyetle birlikte DAÜ Deniz Tesisleri’ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. DAÜ Deniz Tesisleri ve çevresindeki araziler hakkında bilgi alan Tatar, DAÜ’nün her zaman yanında olacağına vurgu yaptı.