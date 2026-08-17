DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, iki gün boyunca hem plaj voleybolunda mücadele etti hem de aktivitelere katıldı.

U13 ve U17 kadınlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada 41 takım mücadele etti. U13 kategorisinde 17, U17 kategorisinde ise 24 takımın yer aldığı organizasyonda 45 karşılaşma oynandı.

Turnuvada U13 kategorisinde Derin-Gökçe-Almina üçlüsü birinci, Yaynur-Günay-Eylül ikinci, Büğlem-Tuğsem-Aslin ise üçüncü oldu. U17 kategorisinde ise Büşra-Melek-Azra üçlüsü ilk sırada yer alırken, Neriman-Berre-Öyküm ikinci, Kayra-Karmen-İrem ise üçüncü oldu.

Turnuvanın en değerli oyuncuları U17 kategorisinde Büşra Duran, U13 kategorisinde ise Gökçe Tepeci seçildi.

Turnuvanın ardından gerçekleştirilen “Colour Fest” ile karaoke ve köpük partisi başta olmak üzere çeşitli aktiviteler düzenlendi.