"Dijital Finans: Kripto Paralar, Finansal Teknolojiler ve Merkez Bankası Dijital Paraları" ana temasıyla düzenlenecek konferans, 22 - 23 Ekim tarihlerinde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde yer alacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın sponsorluğunda gerçekleştirilecek Konferansın davetli konuşmacısı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu olacak.

-Özataç

Konferans Eş Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, konferansta kripto paralar, finansal teknolojiler (fintek) ve merkez bankası dijital paralarının yanı sıra; dijital bankacılık, finansal piyasalarda oynaklık ve etkinlik, sürdürülebilir ve yeşil finans, İslami finans, kurumsal finansman, para politikası ve finansal istikrar gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

-Taşpınar

Konferans Eş Başkanı ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nigâr Taşpınar ise her yıl düzenlenen Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı'nın bu yıl da geniş bir uluslararası katılımla gerçekleştirileceğini belirtti.

Taşpınar, konferans dizisinin ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamasının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs'ın bir bilim ve eğitim merkezi olarak tanıtılması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

-Besim

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim ise konferansın fakülte için taşıdığı öneme dikkat çekti ve dokuz yıldır kesintisiz düzenlenen konferans dizisinin, fakültenin uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirdiğini ve farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirerek bilgi paylaşımını artırdığını belirtti.

Bu yılki “Dijital Finans” temasının; kripto paralar, finansal teknolojiler ve merkez bankası dijital paraları gibi hızla gelişen alanları akademik gündeme taşıması bakımından son derece güncel olduğunu vurgulayan Besim, konferansın akademi ile sektör arasındaki etkileşime önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

-28 Ülkeden 70'i aşkın başvuru…

Konferansa KKTC ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, Hollanda, Belçika, Hırvatistan, Çin, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Irak, Umman, Filistin, Mısır, Tunus, Fas, Nijerya, Gana, Kenya, Etiyopya, Kamerun ve Meksika gibi 28 farklı ülkeden 70'i aşkın başvuru yapıldı.

Konferansta, alanlarında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcileri bildirilerini yüz yüze ve çevrim içi oturumlarda sunacak.

-Prestijli akademik yayın imkânı…

Konferansta sunulan tam metin bildiriler, ayrı bir hakem değerlendirme sürecinin ardından Scopus'ta taranan Springer Proceedings in Business and Economics serisinde yayımlanmak üzere değerlendirilecek.

Konferans hakkında detaylı bilgiye https://icbfp.emu.edu.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.