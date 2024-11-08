8 Kasım 2024 Cuma günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen açılış törenine; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu’nun ardından Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin oluşturduğu koro İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Açılışta konuşan DAÜ ADK Başkan Yardımcısı Alihan Muti, “Bugün önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 86. ölüm yıl dönümünde anmak için toplandık. Atatürk’ü anmak sadece geçmişi hatırlamak değil, onun vizyonunu ve değerlerini geleceğe taşımak demektir. Bu ülkenin yarınları olarak Atatürk’ün bağımsızlık, çağdaşlık ve bilimsel hedeflerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getireceğimize söz veriyor, Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adından konuşan DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya “10 Kasımlar, Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini ve Türk Milletine kazandırdıklarını anlamak için önemli bir gündür. Atatürk yokluk içinde en modern silahlara karşı koyarak bir devri kapatıp, yepyeni çağdaş ve modern bir devri açarak güçlü bir devlet yaratmıştır. Bu güçlü devlet için Kıbrıs adası da siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. Atatürk, her zaman Kıbrıs’ın önemini vurgulamış ve Kıbrıslı Türkler ile bağlarını koparmak istememiştir. Kıbrıs Türk milleti de Türkiye Cumhuriyeti’nin milli bayramlarını ve Atatürk’ün görüşlerini içtenlikle benimsemiştir. Bu bağlamda, yalnız 10 Kasım’da değil, her daim Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin hatırlanması temennisi ile Atatürk’ü bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz.” dedi.

“Atatürk'ün Çizmiş Olduğu Yolda Yürümeye Devam Edeceğiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında “Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölüm yıl dönümlerinde bir araya gelerek onu anlatmak, aslında onun ilerlediği vizyonu ortaya koyarak yaşatmak anlamına geliyor. Bir insan sonsuzluğa göç ettiği zaman bir süre sonra unutulur ve onunla birlikte idealleri ve düşünceleri de ortadan kalkar. Bu noktada, Atatürk'ün ölümsüz olduğunu vurgulamalıyım. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon ve yarattığı devrimler bugün hala yaşıyor ve yaşatılıyor. Mustafa Kemal Atatürk, her an kalbimizde, düşünceleriyle ve dünya görüşüyle bizlere hala daha önderlik yapmakta. Buradan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizmiş olduğu yolda, emin adımlarla yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere çok değerli silah arkadaşlarını da saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde marşlar seslendirildi. Serginin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. Söz konusu sergi, 11 Kasım 2024 Pazartesi gününe kadar ziyaret açık olacaktır.