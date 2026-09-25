DAÜ Eczacılık Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından düzenlenecek Beyaz Önlük Giyme törenleri ve ilk ders sunumları ile öğrencilerin mesleki eğitim yolculuklarının ilk adımı sembolik bir törenle atılmış olacak.

DAÜ Eczacılık Fakültesi, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kapsamında, fakülteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenleyecek. Aynı zamanda 2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi’nin açılışının gerçekleştirileceği tören, 25 Eylül 2026 Cuma günü, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak.

Törende, Eczacılık Fakültesi’nin Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) akreditasyon sürecine katkı sağlayan isimlere de teşekkür plaketi takdim edilecek. Bu kapsamda, akreditasyon sürecinde gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan ile Fakülte Öğretim Üyesi ve Organizasyon Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aybike Yektaoğlu’na teşekkür plaketi takdim edilecek.

Program kapsamında akademik yılın ilk dersini ise Eczacı Esra Halkın verecek. Halkın, “Beyaz Önlüğün Ötesinde: Öğrencilikten Eczacılığa Yolculuk. Bilgi, Fırsat, Güven ve Sorumlulukla Şekillenen Bir Yolculuk” başlıklı sunumuyla eczacılık eğitimine yeni başlayan öğrencilere seslenecek.

Geleceğin Hekimleri Beyaz Önlüklerini Giyecek

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, MÜ-DAÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın yeni öğrencileri ise 28 Eylül 2026 Pazartesi günü, saat 13.00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek tören ile beyaz önlüklerini giyecek.

Tören kapsamında akademik yılın ilk ders sunumunu ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Ayşegül Taylan Özkan gerçekleştirecek. Prof. Dr. Özkan sunumunda “Batı Nil Virüsü: Sivrisinekten Beyne Yolculuk” konusuna yer verecek.