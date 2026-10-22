DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen törende, üniversitede 25. yılını dolduran personele onur plaketleri takdim edildi.

Törene Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Recai Ergün, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca, DAÜ VYK Üyesi Özdinç Akdel, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ile akademik ve idari personel katıldı.

- Prof. Dr. Hasan Kılıç

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bir üniversitenin gerçek gücünün, ona yıllarını, bilgisini, emeğini ve gönlünü veren insanlar olduğunu vurgulayarak, DAÜ’nün kurumsal kimliği ve saygınlığının akademik ve idari personelin özverili çalışmalarıyla şekillendiğini belirtti.

-Hocanın

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise DAÜ’nün yalnızca akademik başarılarıyla değil, akademik ve idari personelinin birlikte oluşturduğu köklü kurum kültürü ve gelenekleriyle de KKTC yükseköğretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’a konuşmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından üniversite kadrosunda 25. yılını doldurmasından dolayı plaket takdim edildi.