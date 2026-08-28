Giriş ve Başarıya Dayalı Burslar

DAÜ Giriş ve Burs Sınavları sonuçlarına göre, her program için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde bir öğrenciye %100, bir öğrenciye %75 ve bir öğrenciye %50 oranında burs veriliyor. Söz konusu burslar öğrenim ücretinden muafiyeti kapsarken, İngilizce hazırlık eğitimi gereken programlarda ek bir yıl hazırlık eğitimini de içeriyor ve programın normal süresi boyunca geçerli oluyor.

GCE A/AS Level sonuçlarıyla başvuran KKTC vatandaşı öğrenciler de Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) ve sertifika programları dışında kalan bölümlerde, başarı kriterlerine bağlı olarak %100, %75 ve %50 oranlarında burs imkânından yararlanabiliyor.

KKTC’deki lise veya dengi okullardan 2025- 2026 Akademik Yılı içerisinde mezun olan ve mezuniyet derecesi “pek iyi” olan lise birincileri ise Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) hariç DAÜ’ye kayıt yaptırmaları durumunda %100 öğrenim ücreti bursu elde ediyor.

Başarı Eğitim Süresince de Ödüllendiriliyor

DAÜ’de öğrencilerin üniversite eğitimindeki akademik başarıları da burslarla destekleniyor. Her programda dönemlik not ortalamasına göre en başarılı %1’lik dilime giren yüksek şeref öğrencileri başarı bursundan yararlanıyor. Bu kapsamda birinci öğrenciye %20, ikinci öğrenciye %15 ve üçüncü öğrenciye %10 oranında öğrenim ücreti indirimi uygulanıyor. %100 burslu öğrenciler için ise söz konusu destek nakdi ödül şeklinde veriliyor.

DAÜ’yü ulusal veya uluslararası sportif etkinliklerde başarıyla temsil eden ya da aktif spor hayatını sürdüren milli sporcular için de öğrenim ücreti ve/veya yurt ücretini kapsayan sporcu bursları sağlanıyor. Bursun kapsamı ve koşulları üniversite yönetimi tarafından belirleniyor.

Özel Durumlara Yönelik Burslar

DAÜ, özel durumları bulunan öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerini destekleyen burs olanakları da sunuyor. KKTC uyruklu öğrencinin kendisinin %40 ve üzeri engelli olması halinde %100 öğrenim ücreti bursu sağlanırken, öğrencinin bakmakla yükümlü olduğu kişinin engelli olması durumunda %50 veya %100 oranında burs uygulanabiliyor. Bu burslar, program süresine ek olarak iki akademik yılı da kapsayabiliyor. KKTC vatandaşı şehit veya malul gazi çocuklarına da %100 öğrenim ücreti bursu veriliyor. Söz konusu bursun devam edebilmesi için öğrencinin dönem sonu not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor.

DAÜ ayrıca öğrencilerin aileleriyle birlikte eğitim maliyetlerini daha kolay karşılayabilmelerine yönelik çeşitli indirimler de uyguluyor. DAÜ personelinin çocuklarına %50, DAÜ mezunlarının çocuklarına %25, her iki ebeveyni de DAÜ mezunu olan öğrencilere %50 oranında indirim sağlanıyor. Kardeşlere yönelik indirimler ise koşullara bağlı olarak %25 ile %50 arasında değişiyor. KKTC vatandaşı öğrenciler için erken kayıta ödemeye %5 indirim de uygulanarak öğrenim ücretlerinde ek avantaj sağlanıyor.