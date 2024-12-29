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Ardından gerçekleştirilen söyleşide, nefesli çalgıların tarihçesi, özellikleri ve müziğin farklı formlarındaki yerleri detaylı bir şekilde ele alındı. Dinleyiciler, nefesli çalgıların müzikal zenginliklerine dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

DAÜ ’den verilen bilgiye göre, seslendirmede Pamir Kolat flüt, Eylül Can Akdağ obua, Doğa Yürümez klarnet ve İdil Bilbay fagot ile sahne aldı.

Karl Goepfart’ın Nefesli Çalgılar Dörtlüsü ve Kıbrıslı Türk besteci Ali Hoca’nın 2005 yılında bestelediği Dört Fotoğraf başlıklı eserlerinin seslendirildiği etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda yapıldı.

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