DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sempozyum, 28 Kasım-30 Kasım 2024 tarihleri arasında DAÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Sempozyumda yapay zekâ teması ile şimdinin ve geleceğin iletişimi ele alınıyor.

Sempozyum açılışına DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, KKTC Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı.

-Ersoy: "56 akademik bildiri sunulacak"

Açılışta konuşan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek 10 oturumda 56 akademik bildiri sunulacağını belirtti. Dijital dönüşüm ve yapay zekanın iletişime etkilerinin derinlemesine ele alınacağını dile getiren Ersoy, sempozyumda iletişim ve gazetecilik alanının önemli isimlerinden, geçen yıl yaşamını yitiren Dr. Hıfzı Topuz anısına panel gerçekleştirileceğini de vurguladı.

-Aziz: “Yapay zekâ ve dijitalleşme artık yaşamlarımızda”

DAÜ İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz de isminin salona verilmesinden onur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. DAÜ İletişim Fakültesi’nin kuruluş aşamaları hakkında bilgiler veren Aziz, dünyanın “küresel ortam” döneminden çoktan çıktığını, enformasyon çağına geçtiğini ve şu an ise dijital çağda olunduğunu vurguladı. Yapay zekanın ve dijital dünyanın artık insan yaşamında olduğuna dikkat çeken Aziz, gelişen teknolojinin iletişim alanına neler getirdiği ve götürdüğünün irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Aziz, İLAD hakkında detaylı bilgiler verdiği konuşmasında amaçlarının sektör ile akademisyenleri bir araya getirerek sorunların çözülmesini sağlamak ve yayınlar yapmak olduğunu aktardı. Konuşmasının sonunda DAÜ İletişim Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarına yönelmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Aziz, akreditasyonun özveri gerektirdiğini kaydetti. Sempozyumun verimli geçmesini temenni eden Aziz emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

-Arklan İLDEK'le ilgili bilgiler verdi

İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan çevrim içi olarak katıldığı sempozyumdaki konuşmasında İLDEK hakkında bilgiler verdi. İLDEK’in vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler veren Arklan, bu kapsamda iletişim fakültelerinin mevcut durumlarının, sorunlarının ve yapılabileceklerinin ele alındığını aktardı.

-Kartepe: “Önemli konulara ışık tutacak”

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, sempozyum kapsamında iletişim ve medya dünyasından çok değerli uzmanların ağırlanacak olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, sempozyumun önemli konulara ışık tutacağını kaydetti. Sempozyumunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Karatepe, DAÜ’nün 45 yıllık eğitim hayatında birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığının altını çizdi. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Karatepe, mezunların da DAÜ’nün birer temsilcisi olduğuna dikkat çekti. Karatepe sempozyumun verimli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından katkı ve desteklerinden dolayı Prof. Dr. Aziz’e plaket takdim edilirken, Prof. Dr. Ersoy tarafından Prof. Dr. Aziz’e Kıbrıs’a özgü ipek işi koza takdim edildi.

Sempozyum, davetli konuşmacı The University of Tennessee at Chattanooga’da (UTC) görev alan ve İLDEK daimî üyesi Prof. Dr. Asaf Varol’un çevrim içi gerçekleştirdiği “Yapay Zekâ ve İletişim” konulu sunum ile devam etti.

-Sunumlar devam edecek

Sempozyum kapsamında alanında uzman birçok önemli isim sunumlar gerçekleştirecek. Sempozyumun ikinci gününde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel “Siyasal İletişim ve Medya” üzerine bir konuşma yapacak.

Öte yandan Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen köşe yazarı Cenk Mutluyakalı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Demet Atay, YDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder ve İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen tarafından Dr. Hıfzı Topuz anısına “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası” konulu panel gerçekleştirilecek.