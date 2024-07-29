DAÜ öğrencilerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) diğer diş hekimliği öğrencilerinin ve diş hekimlerinin yoğun ilgi gösterdiği ve gün boyu süren etkinlikte, seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. “Uzmanından Dinliyoruz” kapsamındaki davetli konuşmacılar Uzm. Dt. Gökhan Dokumacıgil “Dental Fotoğrafçılık”, Dt. Hayrullah Kaya ise “Klinik Pratiğinde İzolasyon” konusundaki seminerlerde katılımcılara güncel bilgiler paylaştılar. Fakülte Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu’nun kulüp danışmanlığında düzenlenen etkinliğin ikinci yarısında ise, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarı’nda, 2. sınıf öğrencilere yönelik birebir uygulamalı olan “Fantom Modellerde Rubber-dam Uygulaması” eğitimi verildi. Söz konusu etkinlikle öğrencilerin eğitimine çok büyük oranda fayda sağlandı.