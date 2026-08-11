DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Başvurular çevrim içi olarak “applyonline.emu.edu.tr/yataygecis/default_tr.aspx” adresinden yapılabilecek.

- Talep edilen belgeler

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerden başvuru sırasında ÖSYM yerleştirme belgesi, ÖSYM puan tablosu, not döküm belgesi, alınan derslerin içerikleri, disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge, kimlik veya pasaport fotokopisi ile daha önce yatay geçiş yapılmadığına ilişkin belge istenecek.

Disiplin durumuna ilişkin bilginin transkript veya öğrenci belgesinde yer alması halinde ayrıca belge talep edilmeyecek.

KKTC uyruklu öğrencilerin ise not döküm belgesi, alınan ders içerikleri ve KKTC kimlik kartı fotokopisini sunması gerekecek.

Açıklamada, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilginin DAÜ’nün internet sitesinden edinilebileceği belirtildi.