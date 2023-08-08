Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitede yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Lefkoşa Eziç'te düzenlenen basın toplantısında yaşanan sorunları gündeme getirdi.

DAÜ Yönetimi’nin çalışan maaşlarından hayat pahalılığı artışı oranında kesinti yaptığına dikkat çeken Hoşkara, “Buraya gelene kadar bir süreç yaşandı. Sendika olarak her türlü sorumluluğu alarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Hoşkara, bütçe açığının kapanması ya da sorunların çözümüne yönelik yapılanların yeterli olmadığını dile getirerek, “2019'dan bu yana üniversitenin tedbir almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAÜ’DE YIL SONUNA KADAR 700 MİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI BEKLİYORUZ”

Üniversiteye 3'üncü ülkeden gelen öğrenci sayısının 8 bin iken sayı 4 bine düştüğünü söyleyen Hoşkara, “500 milyon TL'lik bir gelir... 700 milyon TL bütçe açığı bekliyoruz yıl sonuna kadar. Aralık ayı maaşları ödenebilecek durumda değil” diye konuştu.

Hoşkara, DAÜ Rektörlüğü’nün sorunu hayat pahalılığı olarak ifade ettiğini belirterek, “Bir buçuk yıl içerisinde çalışanlar döviz gelirlerinin sadece yüzde 20'sini alacak noktadadır. Hükümetle ve Cumhurbaşkanı ile görüştük. Bütçe açığında hükümetin de sorumluluk üstleneceği ve rekabet koşullarının da düzeltileceği teklifler önerdik. Dışsal koşullar bu şekilde devam ederse bu kalitede bu üniversiteyi yaşatmak mümkün olmaz” açıklamasında bulundu.

“DAÜ BU KOŞULLARDA KENDİ KALİTESİNİ KORUYARAK REKABET EDEMEZ”

Kalite denetimi olmadığını, DAÜ’nün bu koşullarda kendi kalitesini koruyarak rekabet edemeyeceğini ifade eden Hoşkara, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Hükümetten 1 lira talebimiz yok ama 1 lira dezavantajlı duruma gelmeyi de istemiyoruz. Hayat pahalılığı ödeneğini 3 ay ötelenerek yansıtılmalı... Hükümet, borcun kefaletini bize vermesi için üniversite yönetiminin bütçe açığının kapatması için çalışmasını ortaya koyması gerektiğini söyledi. Birim bütçe birim kadroya geçilmesi bekleniyor. İş güvencesinin performansla sağlanması maddesi var TİS'te, 2005'ten bu yana bu uygulanmıyor. Sendika olarak, çalışanın emeğiyle, çalışmayanların ödendiği düzenin adil olmadığını düşünüyoruz.”

DAÜ-SEN Başkanı Hoşkara, 31 Temmuz’dan önce bir anlaşma için çok çaba gösterdiklerini, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle anlaşmanın gerçekleşmediğini aktararak, “Sonrasında yasa dışı olarak maaşlar kesildi. Bu olayı mahkemeye taşıdık” dedi.

“CTP’NİN DE DEVREDE OLMASI GEREKİYOR”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de devrede olması gerektiğine vurgu yapan Hoşkara, “Meclis dışında olan partilerle de görüştük. Bu sorunun çözümü için uzlaşı arıyoruz. Zaman kaybetmeden üniversiteyi düzlüğe çıkarmalıyız. 3 yıldır bu konularda adım atmayan rektörlük VYK'nin çalışmaları tamamlaması talebine de hazır olmadıkları cevabını verdi” ifadelerini kullandı.

Hoşkara, DAÜ Rektörü Aykut Hocanın’nın görevi devraldığında DAÜ’nün 5 milyon dolarlık bütçe açığı olduğunu, şu anda ise söz konusu miktarın 30 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

“DAÜ REKTÖRÜ HOCANIN DENETLENMESİ GEREKEN TABLOYU SEYREDİYOR”

Aykut Hocanın’ın denetlemesi gerekenler bu tabloyu seyrettiğini dile getiren Hoşkara, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“3 yıl önceki basın açıklamamızla şu an aynı şeyleri söylüyoruz. Aralık ayında, Ocak ayında maaş alamayacağız, çalışanlar işini kaybedecek. Böyle bir ortama sürükleniyoruz. Özveride bulunmaya hazırız. Hükümetten ve üniversite yönetiminden kararlılık bekliyoruz. Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun süreci seyretme lüksü yoktur. Adım atılmazsa devlet üniversiteyi kaybetmeyle karşı karşıya kalacağız.”

Hoşkara, “Demokratik seçimle kazanan bir kişinin, Bütçe açığını artırarak üniversiteyi batık duruma getireceği anlamına gelmez” diyerek, DAÜ Rektörü Hocanın’a kimsenin güvenmediğini söyledi.

Gelen bir soru üzerine konuşan Hoşkara, “Rektöre tazminat davası açtık. Sonuç alınmış bir örneği yok ama sonuç almaya zorluyoruz. Kötü yönetimin bir bedeli olmalı" açıklamasında bulundu.