İki ülke arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, çift diploma programlarının yaygınlaştırılması ve Azerbaycanlı gençlere yönelik eğitim olanaklarının çeşitlendirilmesi, iş birliğinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Diplomalar Resmi Olarak Tanınıyor

Azerbaycan–KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Cavanşir Feyziyev, Azerbaycan basınına yaptığı değerlendirmede, KKTC’nin gelişmiş ve uluslararası nitelikteki yükseköğretim yapısına dikkat çekerek iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin mevcut durumunu ve gelecek perspektiflerini değerlendirdi. Feyziyev, KKTC üniversitelerinden mezun olan Azerbaycanlı öğrencilerin diplomalarının ülkelerinde resmi olarak tanındığını ifade etti.

DAÜ, Azerbaycanlı Öğrenciler İçin Güçlü Bir Eğitim Merkezi

KKTC’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası öğrenci profili ve çok kültürlü akademik yapısıyla Azerbaycanlı öğrenciler açısından da önemli eğitim seçenekleri arasında yer alıyor.

Farklı ülkelerden öğrencileri aynı kampüste buluşturan DAÜ, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Azerbaycan ile KKTC arasındaki eğitim bağlarının geliştirilmesine katkı sağlayabilecek güçlü bir akademik altyapıya sahip bulunuyor. Üniversitenin çok kültürlü yapısı, geniş program çeşitliliği ve uluslararası akademik bağlantıları, Azerbaycanlı öğrencilerin KKTC’de yükseköğrenim görmeleri açısından önemli avantajlar sunuyor.

Azerbaycanlı gençlerin KKTC’de eğitim alma konusundaki ilgisinin giderek artması, DAÜ açısından da iki ülke arasındaki akademik ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması için önemli fırsatlar oluşturuyor.

Prof. Dr. Kılıç: “Azerbaycanlı Öğrenciler DAÜ Ailesinin Önemli Bir Parçasıdır”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Azerbaycan ile KKTC arasındaki eğitim ilişkilerinin gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Azerbaycanlı öğrencilerin DAÜ’deki varlığının üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Azerbaycanlı gençlerin kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim alabilecekleri bir akademik ortam sunmayı önemsediklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün farklı kültürleri ve toplumları eğitim çatısı altında buluşturan güçlü bir üniversite olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, Azerbaycan ile KKTC arasındaki tarihsel ve kültürel bağların eğitim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçlendirilebileceğine dikkat çekerek, “Azerbaycanlı öğrencilerimizi üniversitemizin uluslararası ve çok kültürlü yapısının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak akademik çalışmaların geliştirilmesi önümüzdeki dönemde önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. DAÜ olarak iki ülke arasındaki eğitim köprüsünü daha da güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

DAÜ’nün yalnızca öğrencilere eğitim sunan bir kurum olmanın ötesinde, ülkeler ve toplumlar arasında kalıcı bağların kurulmasına katkı sağlayan bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Azerbaycanlı öğrencilerin DAÜ’de edindikleri akademik ve sosyal deneyimlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de katkı sağlayacağını belirtti.

Burs ve Çift Diploma Olanakları Genişliyor

Feyziyev yaptığı açıklamada Azerbaycan–KKTC eğitim iş birliğinde öğrencilerin desteklenmesine yönelik uygulamaların da dikkat çektiğine değinerek, özel indirimlerin uygulandığını, şehit ve gazi ailelerinden gelen öğrenciler ile düşük gelirli ailelerin çocukları için özel burs olanaklarının da sağlandığını vurguladı. İki ülke üniversiteleri arasında çift diploma programlarının uygulanmasına yönelik görüşmelerin de sürdüğünü belirten Feyziyev, bu tür akademik iş birliklerinin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşmasını beklediklerini aktardı.

Eğitim İş Birliği Farklı Alanlara da Katkı Sağlıyor

Azerbaycan ile KKTC arasındaki eğitim ilişkilerinin yalnızca üniversite eğitimiyle sınırlı kalmadığına da dikkat çeken Feyziyev, özellikle tıp alanında KKTC’de eğitim alan Azerbaycanlı hekimlerin mezuniyet sonrasında da KKTC’deki üniversitelerle akademik ve mesleki bağlarını sürdürdükleri, deneyim paylaşımı ve ortak projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Turizm alanında eğitim gören Azerbaycanlı gençler için ise KKTC’de eğitim almanın yanı sıra çalışma olanaklarının da olduğu aktarıldı.

Azerbaycan–KKTC arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin gelişmesine paralel olarak eğitim alanındaki iş birliğinin de daha ileri bir seviyeye taşınması hedefleniyor. Bu süreçte uluslararası öğrenci yapısı, güçlü akademik kadrosu ve köklü yükseköğretim geçmişiyle DAÜ’nün iki ülke arasındaki akademik bağların güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.