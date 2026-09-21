Rektörlük, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı’nın üniversite çalışanlarına göndermek istediği toplu mesajın engellendiği yönünde haber ve değerlendirmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, VYK Başkanı’nın, herhangi bir kurumun veya üniversite mensubunun görüşlerini açıklamasının ya da basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmasının engellenmediği kaydedildi.

“Üniversitenin kurumsal toplu iletişim sistemi, kişisel açıklamaların serbestçe dağıtıldığı genel bir yayın mecrası değildir.” denilen açıklamada, e-posta gönderiminin belirli ilke ve kurallara bağlı olduğu, sistem üzerinden gönderilen mesajların üniversitenin görüşü veya kurumsal olarak onaylanmış bir açıklama şeklinde algılanabildiği belirtildi.

Basında yayımlanan söz konusu metnin, devam eden idari süreçle birlikte VYK üyelerine, üniversite yönetimine ve üçüncü kişilere yönelik ciddi iddia ve değerlendirmeler içerdiği ifade edilen açıklamada, süreç sonuçlanmadan taraflardan birine ait böyle bir metnin resmi toplu iletişim sistemi üzerinden yayımlanmasının üniversiteyi tartışmanın tarafı haline getirebileceği ve kurumsal çalışma huzuruna zarar verebileceği ifade edildi.

- Kurumsal tarafsızlık; üniversitenin hiçbir kişi veya makamın yanında ya da karşısında konumlanmaması anlamına gelir”

Kurumsal tarafsızlığın, üniversitenin herhangi bir kişi veya makamın yanında ya da karşısında konumlanmaması ve taraflardan birinin görüşlerini kendi kurumsal açıklaması niteliğinde yayımlamaması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu ilke, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması değil, üniversitenin resmi iletişim kanallarının amacı ve sorumluluğu doğrultusunda kullanılmasıdır. Rektörlüğümüzün önceliği; üniversitemizin kurumsal tarafsızlığını, çalışma huzurunu ve saygınlığını korumaktır. Sürecin tamamlanmasının ardından gerekli kurumsal bilgilendirme yetkili makamların kararları ve doğrulanmış bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.”