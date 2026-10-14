Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), aktif ve sağlıklı yaşlanma anlayışı doğrultusunda 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik olarak hayata geçirdiği “60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi” projesi kapsamında 2026–2027 Akademik Yılının ilk dersini gerçekleştirdi. 9 Ekim 2026 Cuma günü, saat 16.00’da gerçekleştirilen ilk ders, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından verildi.

DAÜ 60+ Andı’nın okunmasıyla başlayan ilk derse; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mitat Koz, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, öğretim üyeleri, programa destek veren gönüllü eğitimciler ve programa kayıtlı öğrenciler katıldı.

“115 ÖĞRENCİYE ULAŞTIK”

İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, açılışta yaptığı konuşmada, 2026–2027 eğitim-öğretim yılında yeni kayıtlarla birlikte 115 öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl programa katılan yaklaşık 70 öğrenciden 60’ının bu yıl kayıtlarını yenilediğini ifade eden Doç. Dr. Topcu, bu durumun programa duyulan güvenin ve bağlılığın önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Topcu, Tazelenme Üniversitesi’nin kendi iletişim kanalları dışında herhangi bir tanıtım yapılmadan, yalnızca ön kayıt süreciyle bu sayıya ulaşılmasının kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ders programını katılımcıların ihtiyaçları, merakları ve beklentileri doğrultusunda hazırladıklarını belirten Doç. Dr. Topcu, bu dönem farklı alanlarda toplam 13 ders sunulacağını kaydetti. Programda yabancı dil, öz bakım, dans, iletişim, klinik pilates, müzik, resim, temel sağlık, doğa, dijital okuryazarlık ve spor alanlarında derslerin yer aldığını aktaran Doç. Dr. Topcu, dört yıllık eğitim sürecinde öğrencilerin sağlıktan sanata, teknolojiden kişisel gelişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Programın ders saatleri dışında da dostluk ve paylaşım ortamı sunmasını istediklerini belirten Doç. Dr. Topcu, bu dönem Gezi Kulübü ile başlayarak ilerleyen süreçte Tiyatro ve İngilizce kulüplerini de oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Katılımcıların soruları, fikirleri ve yaşam deneyimlerinin programın en önemli parçası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Topcu, projeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, öğrenme ve dostluklarla dolu geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmasının devamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceren Gezer, yaşam süresinin uzamasına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gezer’e konuşmasının ardından İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu tarafından çiçek takdim edildi. Etkinlik, İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi’nde görev alacak öğretim üyelerinin kendilerini ve program kapsamındaki görevlerini tanıtmasıyla devam etti.

“DENEYİM VE BİRİKİMİN YENİ BİLGİLERLE BULUŞACAĞI BİR ORTAM”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasında, katılımcılarla ilk dersi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek farklı yaşlarda ve farklı yaşam deneyimleriyle üniversiteye gelen bireyleri buluşturan ortak unsurun öğrenme merakı olduğunu vurguladı. Katılımcıların yıllar içerisinde edindikleri deneyim ve birikimin yeni bilgilerle buluşacağı bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, kendilerinin de artık DAÜ ailesinin öğrencileri olduğunu dile getirdi.

Öğrenmenin yeni beceriler kazanma, yeni arkadaşlıklar kurma ve daha bilinçli kararlar verme açısından önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, katılımcıların yaşam deneyimlerinin kuşaklar arasında kurulacak bağlar için değerli olduğunu belirtti. Üniversitede karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, katılımcıları soru sormaya, merak ettikleri konuları paylaşmaya ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaya davet ederek verimli, keyifli ve güzel dostluklarla dolu bir dönem temennisinde bulundu.

“ÖĞRENMENİN YAŞI YOK: DENEYİM, MERAK VE YENİ BAŞLANGIÇLAR”

İlk ders, “Öğrenmenin Yaşı Yok: Deneyim, Merak ve Yeni Başlangıçlar” başlıklı sunumuyla DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından verildi. Prof. Dr. Kılıç, öğrenmenin günlük yaşama katkıları, yaşam deneyimlerinin yeni bilgilerle buluşturulması ve karşılaşılan bilgilerin güvenilirliğinin sorgulanması konularını ele aldı. Günlük yaşamdan örnekler paylaşan Prof. Dr. Kılıç, telefonlara gelen ödül içerikli mesajların kaynağını sorgulamanın ve bilgiyi farklı kanallardan doğrulamanın önemine dikkat çekti. Katılımcıları öğrenme beklentileri ve genç kuşaklarla paylaşmak istedikleri deneyimler üzerine düşünmeye davet eden Prof. Dr. Kılıç, dönem boyunca öğrenmek istedikleri bir konuyu belirleyerek kişisel öğrenme hedefi oluşturmalarını teşvik etti.

İlk dersin ardından Proje Koordinatörü Doç. Dr. Topcu tarafından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a çiçek takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona verdi.