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S.Ö. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, söz konusu yatak odasının S.Ö. (K-40) tarafından kasten ateşe verilerek kundaklandığı tespit edildi.

Evin yatak odasında çıkan yangın sonucu oda ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarken, evin duvarları da islenerek zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Değirmenlik’te Özcanlar Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta meydana geldi.

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