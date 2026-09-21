Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Değirmenlik’te Özcanlar Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta meydana geldi.
Evin yatak odasında çıkan yangın sonucu oda ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarken, evin duvarları da islenerek zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, söz konusu yatak odasının S.Ö. (K-40) tarafından kasten ateşe verilerek kundaklandığı tespit edildi.
S.Ö. polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.