Doğancı'da meydana gelen aile içi şiddet olayında bir kadın ağır yaralandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 06.30 sıralarında Ö.Y. (E-18), birlikte yaşadığı C.F. (K-48) ile aralarında çıkan tartışma sırasında kadının başına elleriyle vurarak ciddi şekilde darp etti.
Yaşadığı saldırının ardından korunmak amacıyla yatak odasına kilitlenen C.F., Ö.Y.'nin kapıyı zorlayarak içeri girmesinden korkunca yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden aşağı atladı.
Ağır yaralanan C.F., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde bel kemiğinde kırık ve beyin kanaması teşhisiyle beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ö.Y. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.