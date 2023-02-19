Demet Özdemir, Instagram hesabı üzerinden bir istekte bulundu. Oyuncu, 26 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve doğum günü hediyesi olarak takipçilerinden çadır istediğini belirtti. Oyuncu Mert Fırat'ın kurucularından olduğu 'İhtiyaç Haritası' organizasyonu aracılığıyla depremzedelere çadır gönderilmesini isteyen oyuncu, takipçilerinden güzel tepkiler aldı.



"BANA EN GÜZEL HEDİYE OLACAKTIR"

Demet Özdemir Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. @iyilikpaylas sayfasını etiketlediği paylaşımında 'Demet Özdemir Doğum Gününü Çadır Alımı İçin İhtiyaç Haritası İle Paylaşıyor' ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın yapıldığı sayfada ise Demet Özdemir'in bu anlamlı paylaşımı için şu ifadelere yer verildi:

" @demetozdemir 26 Şubat doğum gününü bu sene de iyilik için paylaşıyor. Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinden hediye yerine, 10 ilde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana) yaşayan ve hepimizi derinden sarsan afetten etkilenen depremzedelerin barınma ihtiyacına destek olmak adına bağış bekliyor.

Küçük, büyük demeden @ihtiyacharitasiofficial'a yapacağınız bağışlarla evini kaybeden ya da afetten etkilenen depremzedelerin kısa vadeli barınma ihtiyacına destek olmak üzere çadır alınacaktır."

Demet Özdemir daha önceki yıllarda da doğum günü hediyesi yerine farklı kuruluşlara bağış yapılmasını istemişti. Bu anlamlı hareketi sonrasında ünlü oyuncuya takipçilerinden teşekkür yorumları yağdı.