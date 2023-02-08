Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında çalışmalar devam ediyor... Kıbrıs’tan giden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve gönüllü ekiplerin çalışmaları şu sıralarda daha da artarak devam ediyor.

Gaziantep Başkonsolusu Fatma Demirel, BRT’de yayınlanan 'Sabah Haber' programına telefon bağlantısıyla katılarak, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Fatma Demirel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibinin ve gönüllü ekiplerin, Adıyaman'da Kıbrıslı Türk öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkazındaki çalışmaların artarak devam ettiğini kaydetti.

Fatma Demirel, bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “Kıbrıs’tan gelen ekipler sürekli çalışıyor. Çocuklarımıza yaklaştığımız hissediyoruz” açıklamasında bulundu.

Demirel, bölgedeki çalışmalar ile ilgili sık sık bilgilendirme yapacağını aktardı.