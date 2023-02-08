Demirel, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı kısa açıklamada, Adıyaman’daki İsias Hotel’in enkaz alanında olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) mensup bir yarbayın, aralarında kömürcü madencilerinin de bulunduğu, tünel açma konusunda uzmanlıkları olan bir ekibe ulaştığını söyledi.

Adıyaman’ın bir ilçesinde bulunan ekiple koordinasyonun sağlandığını belirten Demirel, “Bölgede başarılı çalışmalar yapan 30 kişilik ekip alana ulaşıyor.” dedi.

Şu an itibarıyla insan gücüne, ekipmana veya gıdaya ihtiyaçları olmadığını kaydeden KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, “Vatandaşlarımız, Başbakanlık Koordinasyon Merkeziyle irtibat içinde olsun.. Bizim yeni bir ekibe ihtiyacımız yok…” vurgusu yaptı.

Fatma Demirel, “KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonuyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve tahliyeleri için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Demirel, basında çıkan “Otel enkazında Pakistan ekibinin köpek arama timinin de olduğu” haberiyle ilgili koordinasyon ve diğer çalışmalar için zaman zaman enkaz alanından ayrıldığını ancak bu yönde bir bilgi almadığını ve enkaz alanında köpekle yapılan arama çalışması da görmediğini ifade etti.