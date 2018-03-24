Tein, kafein, antioksidanlar ve teofilin gibi yararlı maddeleri içermesi ile bilinen çay, bilinçli tüketildiği zaman pek çok rahatsızlığı önlüyor. Ülkemizde sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ve yemeklerden sonra da yaygın olarak tüketilen çayı farklı alanlarda da değerlendirmek mümkün. Özellikle demlikte kalan çayı ve posayı kullanarak çaydan tam bir verim alabilirsiniz. İşte demlikte kalan çayın ilginç kullanım alanları...