Demokrat Parti’nin (DP) 34. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği “34. Yıl Piyango Çekilişi” gerçekleştirildi.
DP’den yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle çekiliş sonuçlarının açıklanmasının bir süre ertelendiği belirtilerek, bu süreçte gösterilen anlayış için teşekkür edildi.
Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan numaralar şöyle açıklandı:
- Araba: 003013
- Vespa: 181803
- Scooter: 127798
- Çeyrek Altın: 211748
- iPhone 17: 200502
- Bisiklet: 102769
- Dyson: 012332
- Klima: 216172
- Çamaşır Makinesi: 189829
- Buzdolabı: 115279
- Bulaşık Makinesi: 217597
- Televizyon: 211885
- Akıllı Saat: 201878
- Hoover: 181648
- Masa Seti: 019068
- Kazanlı Ütü: 048411
- Tıraş Seti: 038200
- Fön Makinesi: 114094
- Kahve Makinesi: 109051
Demokrat Parti, tüm talihlileri tebrik ederek, piyango çekilişine katılan ve sonuçların açıklanmasındaki gecikme nedeniyle anlayış gösteren herkese teşekkür etti.