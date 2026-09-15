Demokrat Parti’nin (DP) 34. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlediği “34. Yıl Piyango Çekilişi” gerçekleştirildi.

DP’den yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle çekiliş sonuçlarının açıklanmasının bir süre ertelendiği belirtilerek, bu süreçte gösterilen anlayış için teşekkür edildi.

Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan numaralar şöyle açıklandı:

Araba: 003013

003013 Vespa: 181803

181803 Scooter: 127798

127798 Çeyrek Altın: 211748

211748 iPhone 17: 200502

200502 Bisiklet: 102769

102769 Dyson: 012332

012332 Klima: 216172

216172 Çamaşır Makinesi: 189829

189829 Buzdolabı: 115279

115279 Bulaşık Makinesi: 217597

217597 Televizyon: 211885

211885 Akıllı Saat: 201878

201878 Hoover: 181648

181648 Masa Seti: 019068

019068 Kazanlı Ütü: 048411

048411 Tıraş Seti: 038200

038200 Fön Makinesi: 114094

114094 Kahve Makinesi: 109051

Demokrat Parti, tüm talihlileri tebrik ederek, piyango çekilişine katılan ve sonuçların açıklanmasındaki gecikme nedeniyle anlayış gösteren herkese teşekkür etti.