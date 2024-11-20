Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1320 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 51’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 41’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı elektrikli scooterların kullanım kurallarına uymamak olmak üzere toplam 329 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 526 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 84’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 170 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiştir.