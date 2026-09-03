Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin güvenli ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla denizcilerin, turizm işletmelerinin, balıkçıların ve deniz araçlarını kullanan vatandaşların belirlenen kurallara titizlikle uymaları istendi.

TUR TEKNELERİNE ROTA VE EĞLENCE KISITLAMASI

Açıklamaya göre Antik Liman’da faaliyet gösteren ticari tur tekneleri, Antik Liman’ın doğusuna geçmeden, kuzey yönünde kıyıdan 500 metre mesafenin dışına çıkmadan batı sahil şeridi boyunca faaliyetlerine devam edebilecek.

Ticari tur tekneleriyle birlikte jet ski kullanılması ve tur teknelerinde müzikli eğlence düzenlenmesi ise yasaklandı.

SU SPORLARI DURDURULDU

Bölgedeki tüm otel, işletme ve plajlarda su sporları faaliyetleri de ikinci bir emre kadar durduruldu.

Kısıtlamanın parasailing, banana, jet ski ve benzeri tüm su sporları faaliyetlerini kapsadığı bildirildi.

MARİNALARDAN ÇIKACAK TEKNELERE BELİRLENEN ROTA

Delta Marina ve Girne Marina’dan giriş-çıkış yapacak teknelerin, belirlenen koordinatları takip ederek emniyetli geçiş rotasında ve düşük süratle seyretmeleri gerektiği açıklandı.

Teknelerin takip etmesi gereken mevkiler şöyle belirtildi:

35° 34,2' N – 033° 20,6' E

35° 33,5' N – 033° 09,4' E

35° 24' N – 033° 11' E

35° 21' N – 033° 21' E

ARAMA KURTARMA SAHASINA GİRİŞ YASAK

Limanlar Dairesi, 15 NRT’den büyük veya küçük tüm tekneler, tekne sınıfına giren deniz araçları ile amatör ve profesyonel balıkçılık yapan teknelerin belirlenen arama kurtarma sahası içerisinde seyretmelerinin veya herhangi bir faaliyette bulunmalarının yasaklandığını bildirdi.

Arama kurtarma sahasının sınırları ise şu koordinatlarla belirlendi:

35° 28,4' N – 033° 39,4' E

35° 24,4' N – 033° 39,4' E

35° 32,6' N – 033° 12,4' E

35° 21,3' N – 033° 04,9' E

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, ilan edilen tedbirlere aykırı hareket edilmesi halinde Liman Düzenleme Yasası uyarınca cezai işlem uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının herhangi bir aksaklığa uğramaması ve seyir emniyetinin sağlanması için tüm deniz kullanıcılarının belirlenen kısıtlamalara titizlikle uymaları istendi.