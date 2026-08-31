Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen deniz felaketinde yaralı olarak kurtarılanların birçoğu hastaneden taburcu oldu, 19 kişinin ise tedavisi sürüyor.

TAK’ın edindiği bilgilere göre, yaralıların 10’u Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, 4’ü Acil Durum Hastanesi’nde, 4’ü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 1’i ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 kişinin bulunduğu gemide şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı. 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken, 8 yolcu hayatını kaybetti, 18 kişi ise hala aranıyor.