Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.

Savunmasında ne dedi?

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ali Büyüközdemir ve sanığın avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Sanık Göktaş, söz konusu konuşmasının mizahi eleştirisinin parçası olduğunu savundu.

Hakkında CİMER'e yapılan şikayetlerin bazı hesapların kampanyası olduğunu iddia eden Göktaş, politik mizahı yargının koruması gerektiğini ifade etti.

Göktaş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Avukatı Metin Sinan Aslan da müvekkilinin tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Büyüközdemir sanıktan şikayetçi olunduğunu ifade ederek, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya katılmasının kabulüne karar verdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Göktaş'ın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması talebinde bulundu.

Savcı, ayrıca Göktaş'ın kararla birlikte tahliyesine karar verilmesini de istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, her ne kadar sanık hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılsa da bu eyleminin kül halinde "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçunu oluşturduğuna işaret ederek, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Beraatine hükmedildi

Sanık Göktaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, "suçu ve suçluyu övme" suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Göktaş'ın beraatına hükmetti.

Göktaş'ın, ifadelerin alınması ve delillerin toplanması, sanık tarafından delilleri karartma imkanının bulunmaması, tutuklamanın tedbir olması, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında tutuklamanın amacını gerçekleştirilmiş olması dikkate alınarak, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.