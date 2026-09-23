Dernek, Vakıflar İdaresinden güçlendirme sürecine ilişkin somut bir uygulama takvimi ortaya koyması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Ufuk Umay, Başkan Yardımcısı Sezal Aydınlı ve Sayman Filiz Tayfun tarafından yapılan yazılı açıklamada, apartmanlarda bulunan bazı kişilerin sosyal medya ve haber platformlarındaki açıklamalarına yanıt verildi.

Açıklamada, daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda eksik olduğu belirtilen bilgi, belge ve teknik verilerin tamamlanması, binanın mevcut durumunun değerlendirilmesi ve güçlendirme maliyetinin belirlenmesi amacıyla yeni bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların, Vakıflar İdaresinin izniyle derneğe verilen yetki çerçevesinde, DAÜ Rektörlüğünün görevlendirdiği akademisyenlerin katkılarıyla ve Gazimağusa Belediyesi ile DAÜ arasında imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ardından güçlendirme için gerekli teknik raporun, proje esaslarının ve tahmini maliyetin netleştirilmesinin beklendiği ifade edildi.

– Güvenlik uyarılarını dikkate alma çağrısı

Açıklamada, binada bulunan kişilere son altı aydaki çalışmalar ve güvenlik konularında bilgi verildiği ve gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

“Bilgilendirmelerin amacı herhangi bir mağduriyete yol açmak değil, teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar bina içerisindeki herkesin güvenliğini gözetmektir.” denilen açıklamada, binada yaşayanların yetkili kurumların yönlendirmelerine uymaları ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Açıklamada, bunun yanında, binada yaşamayı sürdüren ve mağduriyet yaşadıklarını belirten bazı kişilerin mal veya hak sahibi olmadığı, kira sözleşmelerinin bulunmadığı ya da sözleşmeli kiracıların kiracıları olduğu ileri sürüldü.

– Asansörler geçici olarak kullanıma kapatılabilecek

Açıklamada, asansörlerin, her bloktaki teknik çalışmaların ilerleme durumuna göre bakım, onarım ve projelendirme hazırlıkları amacıyla geçici olarak kullanıma kapatılabileceği de duyuruldu.

Teknik inceleme ve raporlama sürecinin ardından Vakıflar İdaresi, Gazimağusa Belediyesi ve dernek çatısı altındaki mal ve hak sahiplerinin bir araya gelerek güçlendirme projesini ve uygulama takvimini değerlendirmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, süreçlerin tamamlanmasının ardından güçlendirme çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede başlatılmasının hedeflendiği belirtildi.