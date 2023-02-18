Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 31 Ocak'taki toplantısında Denizbank A.Ş.’nin KKTC’de şube açma başvurusunu onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre, Denizbank A.Ş.’nin talebi, Bankacılık Yasası çerçevesinde değerlendirildi.
Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 31 Ocak'taki toplantısında Denizbank A.Ş.’nin KKTC’de şube açma başvurusunu onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre, Denizbank A.Ş.’nin talebi, Bankacılık Yasası çerçevesinde değerlendirildi.
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