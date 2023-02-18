Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre, Denizbank A.Ş.’nin talebi, Bankacılık Yasası çerçevesinde değerlendirildi.

Harmancı: Depremzede aileler için merkezi hükümetin bir eylem planı açıklaması elzem

Harmancı: Depremzede aileler için merkezi hükümetin bir eylem planı açıklaması elzem

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