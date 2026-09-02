Faciaya giden süreçte ciddi bir denetimsizlik ve idaresizlik yaşandığını ifade eden Denktaş, hasarlı bir gemiye seyir izni verilmesini eleştirdi. Bunun sadece bir kaptan hatası olmadığını, ihmaller zincirinin sonucu olduğunu belirtti. Geminin daha önce hasarlı olduğunu ve maliyeti düşürmek amacıyla yetkisiz kişilere, hatta bir iddiaya göre araba kaportacısına tamir ettirildiğini iddia eden Denktaş, maliyeti az tutmak için 260 kişinin hayatının tehlikeye atıldığını belirterek; tamiratı yapanların, sefere uygunluk onayı verenlerin, liman amirliğinin ve Ulaştırma Bakanlığının bu süreçteki tüm yetkililerin suçlu olduğunu belirtti. Denktaş ayrıca, gemide Honduras’tan alınma denkliği belirsiz kaptanlık belgeleriyle kaptan çalıştırıldığını belirterek, "Zincirin her halkasındaki sorumlular tek tek ortaya çıkarılmalıdır" dedi. Denktaş, “Gemi zaten hasarlıymış, bu geminin tamirini kim yaptı? Doğru tamir edildi mi? Tamirden sonra sefer uygunluğunu veren kimlerdi? Kaptanın ehliyet durumu nedir? Sefere uygundur görüşünü kim nasıl verdi? Liman amiri o gün, sefere çıkabilir iznini nasıl verdi? Tüm bu soruların yanıtını alana kadar ve sorumlular hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız.” diye konuştu. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bir kıyı emniyeti şirketi olduğunu hatırlatan Denktaş, bu süreçte bu şirketin adının hiç duyulmadığını ifade ederek, kendilerinin ne iş yaptığını sorguladı.

"Toplumsal Bir Travma Yaşadık, Unutmayacağız"

Kazazedelerin ailelerinin adaya ulaşmaya çalıştığı bu kriz anında hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarını 20-25 bin TL bandına çekmesini sert bir dille eleştiren Denktaş, yapılanı "fırsatçılık, hırsızlık ve yağmacılık" olarak nitelendirdi. Hükûmet yetkililerinin söz konusu firmalara karşı yaptırım uygulama veya uçuş izinlerini iptal etme cesaretini gösteremediğini savunan Denktaş, “Bu ortamda sorumlu hükûmetin kendisidir. Bu geminin adaya girişinden sefere çıkışına kadar kim sürece dahilse hepsi sorumludur. Toplumsal bir travma yaşadık. Bu halk bunu unutmayacak. Tamir maliyeti az olsun diye 260 insanın hayatıyla oynandı. Bu ülkede bu facia yaşandıysa, zincirin her halkasındaki sorumlular tek tek ortaya çıkarılmalı ” dedi.

TAM PARTİ Mağdurlara Hukuki Ve Psikolojik Destek Veriyor

Mağdur olan vatandaşlara parti olarak hukuki ve psikolojik destek vermeye başladıklarını belirten Denktaş, TAM PARTİ üyesi gönüllü hukukçuların ve psikologların ihtiyaç duyan mağdurlara destek verdiğini (destek hattı: 05488950826) belirten Denktaş, benzer acıların tekrar yaşanmaması için deniz yolu ulaşımında gerekli tüm güvenlik standartlarının derhal sağlanması çağrısında bulundu.