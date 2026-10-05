TAM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Serdar Denktaş, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in canlı yayın konuğu oldu.

Kıbrıs sorununun siyasi bir çözüme ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Denktaş, sürecin tıkanmasından Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ni sorumlu tuttu. Rum tarafının elde ettiği gücü siyaseten paylaşma ihtiyacı duymadığının kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, iki toplumlu, iki kesimli federasyon tezinin sonuç vermediğini, iki devletli çözüm yaklaşımının da Rum tarafı ve dünya tarafından kabul görmediğini vurguladı.

Gündemde yer alan Maraş’ın BM kontrolünde, Mağusa Limanı’nın ise AB gözetiminde açılmasına yönelik önerileri değerlendiren Denktaş, ilk bakışta ciddi görünen bu adımların gerçekte Rum tarafının kendi taleplerini masaya koymasından ibaret olduğunu ve Türk tarafının egemenlik haklarını tamamen göz ardı ettiğini kaydetti.

Kıbrıs sorunun çözümünde tek yolun ekonomik ve ticari iş birliklerinden geçtiğini belirten Denktaş, güven artırıcı önlem olarak elektrik enerjisinin tüm adaya ulaştırılması amacıyla enterkonnekte sisteme bağlantı noktasında AB yardımı talep edilebileceğini ifade etti. Denktaş, Rum tarafının istemesi halinde Türkiye’den veya Türkiye-Yunanistan arasındaki enterkonnekte anlaşması üzerinden enerji alabileceğini belirterek, bu teklifin Cumhurbaşkanı tarafından Rum tarafına sunulması gerektiğini söyledi.

Doğal gaz boru hattı meselesinin de masaya yatırılabileceğini aktaran Denktaş, doğal gazın Kuzey Kıbrıs üzerinden iletilmesiyle Rum tarafının da elektrik maliyetlerinin düşeceğini ve yaşamın kolaylaşacağını dile getirdi.

“Bizim uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız somut adımlar var. Biz bu adımları açıklayacağız. Yeni bir Kuzey Kıbrıs’ın kapısını açacak bu vizyonu özellikle gençlerin dikkatle takip etmesini istiyoruz.” diye konuşan Denktaş, bu yeni Kuzey Kıbrıs’ı gençlerle birlikte gelecekte değil, şimdi inşa edeceklerini söyledi.

-“Biz ucuz anketlere bakmıyoruz”

Seçim öncesinde kamuoyuna yansıyan anketlere değinen Denktaş, partisini küçük gösteren ya da tamamen yok sayan araştırmaları algı oyunu olarak nitelendirerek bu duruma sadece güldüklerini ifade etti. TAM Parti'nin seçimin sürpriz partisi olacağını vurgulayan Denktaş, günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak adına çalıştıklarını söyledi. Oy uğruna sosyal sigortalardaki birikmiş meblağın eritilmek istendiğini savunan Denktaş, bu hamlenin mevcut yönetimin memleket gailesi taşımadığının ve sadece kendi menfaatlerini düşündüğünün açık bir ispatı olduğunu söyledi.

-“Daha önce başardım yine başaracağım”

Ekonomik hedeflere ilişkin açıklamalarda bulunan Denktaş, doğru adımlarla bütçe açığının iki yıl gibi kısa bir sürede kapatılabileceğini ifade etti. Kaynakları kısıtlayan yanlış yasaların elden geçirilerek dış kaynak akışının yeniden sağlanacağı bir ortamın oluşturulması gerektiğini belirten Denktaş, mevcut pahalılık sebebiyle Rum tarafının çarşısına kayan alışveriş gücünün Kuzey Kıbrıs çarşısına geri kazandırılacağını vurguladı. Denktaş, "Daha önce başardığım gibi şimdi de bunu başarabilirim" diyerek bu dönüşümü yeniden gerçekleştirecek tecrübeye sahip olduklarını dile getirdi.

-“Türkiye ile sorun yaşamamı gerektirecek bir durum yok”

Devletin tüm kurumsal yapılarıyla var olduğunu ancak mevcut hükümetin bu yapıları iyi yönetme gailesi taşımadığını söyleyen Denktaş, TAM Parti'nin amaçlarının devlete olan güveni yeniden tesis etmek ve Türkiye ile ilişkileri çok daha sağlam bir zemine oturtmak olduğunu aktardı. Türkiye ile ilişkilerinin iyi olmadığı yönündeki algı çalışmalarını yalanlayan Denktaş, Türkiye idaresiyle sorun yaşamasını gerektirecek hiçbir durumun bulunmadığını vurguladı.

85 milyonun seçtiği Türkiye yönetimiyle istişare ve doğru bir dille diyalog kuracak tecrübe ve bilgiye sahip olduğunu ifade eden Denktaş, mevcut hükümetin Türkiye ile ilişkilerde yarattığı kırılmayı da hızla onaracaklarını kaydetti.