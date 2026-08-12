TAM Parti’den verilen bilgiye göre, parti genel başkanı Serdar Denktaş, Meydan Kıbrıs canlı yayınında Deniz Gürgöze ve Okan Veli Şafaklı'nın konuğu oldu. Gündemdeki seçim tartışmalarına ve seçim yasası değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Denktaş, ülkenin temel sorunlarına odaklandıklarını belirtti.

Denktaş, hayat pahalılığı, toplu taşıma, trafik, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları ve Kıbrıs meselesi gibi alanlarda çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

-“Seçim tarihi Ocak ayına sarkabilir”

Açıklanan 6 Aralık seçim tarihinin takvimsel ve hukuki açıdan uygulanabilir olmadığını savunan Denktaş, bir önceki yerel seçimin 25 Aralık’ta yapıldığını ve seçimin erkene alınması durumunda görevdeki yerel yöneticilerin görev sürelerinden 19 günlük bir kesinti yapılacağını, buna da olası bir hukuki itiraz karşısında geçerli bir gerekçe sunulamayacağını kaydetti.

Denktaş, 25 Aralık sonrasındaki ilk pazar gününün yılbaşı öncesine denk gelmesi nedeniyle seçimlerin ocak ayına erteleneceğini öngördüğünü dile getirdi.

Seçim sistemindeki karma oy uygulamasına karşı olduğunu ifade eden Denktaş, bu yöntemin seçmene, seçilene ve ülkeye fayda sağlamadığını, parti programlarını zayıflatarak bireysel ilişkileri öne çıkardığını savundu.

Seçime kısa bir süre kala seçim yasasında değişiklik yapılmak istenmesini de eleştiren Denktaş, mevcut yasanın yetersiz olduğunu ancak gerekli reformların seçim sonrasında kapsayıcı tartışmalarla yapılması gerektiğini kaydetti.

Denktaş ayrıca, yerel yönetimlerin meclis seviyesinde temsil edilmesini içeren dar bölge sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek, muhtarların belediye meclis üyesi, belediye başkanlarının ise Cumhuriyet Meclisi üyesi olmasını öngören önerilerini seçim sonrası sunacaklarını söyledi.

Denktaş, bu yapının bölgelerin sorunlarını doğrudan meclise taşıyabilecek sağlıklı bir yapı olduğunu ifade etti.

-"Seçime katılım düşecek"

İki seçimin bir arada yapılması planını da eleştiren Denktaş, karmaşık oy pusulası nedeniyle oy kullanma sürelerinin uzayacağını ve sandık başlarındaki uzun kuyrukların seçmeni oylamadan uzaklaştıracağını ifade etti.

Bu durumun oy kayıpları ile sandığa katılım oranında düşüşe yol açacağını savunan Denktaş, sandık sayısını artırma planının maliyetleri ve personel ihtiyacını iki katına çıkaracağına dikkat çekti. Denktaş, sandık görevlilerinin dışarıdan temin edilmesinin seçim güvenliğini riske atacağını belirtti.