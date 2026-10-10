“Takım tutar” gibi parti tutulmaması, partilerin plan ve programlarına bakılması gerektiğini kaydeden Denktaş, “Aksi halde çocuklarımızın ve torunlarımızın bu ülkede bir geleceği olmayacak.” dedi. Denktaş, bu seçimlerin, ülkenin kaderini belirleyeceğini söyledi.

Parti'den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Mayıs TV’de Meltem Sakin’in konuğu oldu. Denktaş, hükümetin istikrarlı bir şekilde memleketi uçuruma sürüklemek dışında yaptığı bir şey olmadığını ileri sürdü.

Denktaş, “Muhalefet ve iktidarın birbirine yaptığı muhalefeti izliyoruz ve bunun içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Söz halkındır, başka hiç kimsenin değil bu çektiğimiz çileyi bitirmek istiyorlarsa söz halkın kendisindedir.” dedi.

-“İki yıl içinde borç batağını bitireceğiz”

Ülkenin borç batağına sürüklendiğini savunan Denktaş, şöyle konuştu:

“Halkımız endişe etmesin. Bu borç batağından çıkacağız. İki yıl gibi bir sürede bunu düzeltiriz. Bu ülkenin bunu düzeltecek kaynağı vardır. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok ama iyiye doğru bir kapı araladığımız takdirde bir sistem bir düzen oturtacağız. Yurt dışına giden çocuklarımız geri dönmeyi düşünmeye başlayacak, burada olup gitmeyi düşünen de vazgeçecek. Kendi ülkemizde kendi ayaklarımızın üstünde durabileceğimiz bir düzeni kuracağız.”

-“Yeni arkadaşlarımız Meclis’te sadece parmak kaldıran olmayacak”

TAM Parti’nin yeni bir parti olarak konumlandırılmasının “tecrübesizlik” olarak görülmemesi gerektiğini belirten Denktaş, 32 yıllık bir genel başkan tecrübesi olduğuna dikkat çekti. Siyasete, TAM Parti ile atılan yeni arkadaşlarının da Meclis’te sadece parmak kaldıran olmayacağını, geleceğe yönelik fikir ve görüşlerle orada olacaklarını belirtti.

-“Türkiye ile ilişkimiz gönül ilişkisidir”

Hükümet tarafından, “Biz gidersek Türkiye desteği, yardımı keser” algısı yapıldığını ancak bunun “yanlış ve tehlikeli” olduğunu söyleyen Denktaş, “Kusura bakmayın, ana vatan partilere mi destek oluyor yoksa Kıbrıs Türk halkına mı? Bu algı insanımızın ana vatana bağlılığını da zedeliyor. Ana vatanla ilişkimiz onların yaptığı gibi al-ver ilişkisi değildir. Gönülden gönüle bir ilişkidir.” dedi.

Denktaş, ana vatan ile ilişkinin, yeniden sağlıklı bir zemine çekilmesi, bağların güçlendirilmesi noktasında inşa edileceğini kaydetti.