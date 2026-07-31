Tam Parti’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın canlı yayın konuğu olan Denktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ziyaretini değerlendirerek, mevcut koşullarda BM baskısı ne yönde olursa olsun Rum tarafının güç paylaşımına veya ne kadar gevşetilmiş olursa olsun bir federasyon modeline yanaşmayacağını ifade etti.

Rum yönetiminin uluslararası toplumca adanın tek hakimi olarak görülmeye devam edildiği sürece Kıbrıslı Türklerle ortaklığa ihtiyaç duymayacağını kaydeden Denktaş, adadaki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

BM’nin Rum tarafına uzlaşma şartı koşmamasının ve Kıbrıslı Türklerle iş birliği geliştirmesi için bir sebep yaratmamasının süreci olumsuz etkilediğini söyleyen Denktaş, “BM Güney’e uzlaşma ortamı sunmuyor. O koşulu koymuyorlar masaya. Bu şekilde insanların umutları yükseltilip sonra olmayınca bu hayal kırıklığı umursamazlığa, umursamazlık, yolsuzluğa usulsüzlüğe, her türlü sosyal çalkantıya, göçlere neden oluyor.” dedi.

"Çözümsüzlüğün ana kaynağı 186 sayılı BM kararıdır" ifadelerini kullanan Denktaş, “iç siyasetteki kamplaşmaların” son bulması ve tüm siyasi partilerin Kıbrıs konusunda ortak bir dil oluşturması gerektiğini ifade etti.

İçte sağlanacak mutabakatın Türkiye'nin de tam desteğini getireceğini belirten Denktaş, böyle bir uzlaşı olmaması durumunda adaya dışarıdan bir çözümün, referanduma gidilmeksizin empoze edilebileceğini söyledi. Denktaş, bu durumun adayı yeniden bir çatışma ortamına sürükleyebileceğini ifade ederek, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması ve en ufak bir risk barındıran adımdan kaçınılması çağrısında bulundu.

Yenilikçi adımların Rum tarafı yerine BM nezdinde atılması gerektiğini kaydeden Denktaş, siyasi rant kaygısıyla yapılan kamplaşmaların sürece zarar verdiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı liderliğinde meclis içinde ve dışındaki tüm siyasi partilerin katılımıyla kapsayıcı bir diyalog masası kurulmasını önerdi.

Denktaş, “Kıbrıs sorunu konusunda aynı noktaya varmalıyız. Bunu başarmak yolun yarısını geçmektir. Yolun yarısına geldiğimizde Türkiye’nin desteğini de alacağız. Kıbrıs meselesi küçük çıkarlar meselesi değildir. Bu gelecek meselesidir. Bu şekilde sürüncemede bırakarak aslında geleceğimizi mahvediyoruz. Kendi geleceğimizi resmen kurşunluyoruz.” dedi.

Hükümetin aldığı kararlar ve muhalefetin tutumu nedeniyle ülkenin geriye gittiğini savunan Denktaş, seçmenlerin yaklaşan seçim sürecinde adayların vaatlerini ve gelecek vizyonlarını iyi tahlil etmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, mevcut yapıda sadece isimlerin değişmesinin bir çözüm üretmeyeceğini ifade ederek, saha çalışmalarında vatandaşlardan "ödünç oy" talep ettiklerini ve sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.