Bir televizyon programında konuşan Denktaş, hiçbir zaman siyasetten kopmadığını, her zaman için bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünüi ifade ederek, gelen talepler karşısında yeni bir siyasi parti kurma konusunu değerlendirdiğini söyledi.
Bir televizyon programında konuşan Denktaş, hiçbir zaman siyasetten kopmadığını, her zaman için bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünüi ifade ederek, gelen talepler karşısında yeni bir siyasi parti kurma konusunu değerlendirdiğini söyledi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P