Alayköy ve Bafra’da hırsızlık: 2 kişi tutuklandı Alayköy ve Bafra’da hırsızlık: 2 kişi tutuklandı

Bir televizyon programında konuşan Denktaş, hiçbir zaman siyasetten kopmadığını, her zaman için bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünüi ifade ederek, gelen talepler karşısında yeni bir siyasi parti kurma konusunu değerlendirdiğini söyledi.