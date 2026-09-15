Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Haspolat’ta gerçekleştirilen “Karkas Operasyonu” kapsamında yürütülen soruşturma genişletildi.

Operasyonun ilk aşamasında İ.K.’nin (E-41) tasarrufunda, Güney Kıbrıs’tan temin edilerek yasa dışı yollarla KKTC’ye geçirildiği belirtilen yaklaşık 6 ton ağırlığında 216 karkas küçükbaş hayvan eti ele geçirilmişti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yeni açıklamaya göre, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Tepebaşı’nda İ.K.’ye ait ve depo olarak kullanılan iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, Güney Kıbrıs’tan temin edilerek yasa dışı yollarla KKTC’ye geçirildiği belirtilen toplam 78,8 kilogram ağırlığında, 38 küçükbaş hayvana ait but eti bulunarak emare olarak alındı.

İ.K.’ye ait Girne’de faaliyet gösteren üç ayrı iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise toplam 35 kilogram kuzu karkas, but ve kaburga eti ile toplam 16,5 kilogram ağırlığında, sahte mühürlü 6 kuzu karkas daha tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.