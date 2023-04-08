Deprem bölgesini önce soğuk hava vurdu, sonra asbest tehlikesi başladı. Depremden sağ kurtulanlar için hayat şartları zorlaşırken, solunum yolu hastalıkları yaygınlaşmaya başladı.

NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre Çukurova Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hanta, deprem bölgesinde solunumsal semptomların arttığını söyledi.

Hanta, “Hem akut bronşit bulguları karşımıza geldi hem de astım KOAH gibi hava yolu hastalıklarına sahip kişilerin şikayetlerinin çok arttığını gördük. Zatürre olgularına sık olarak o dönemde karşılaştık ve hastane yatışlarını yapmak durumunda kaldık” dedi.

Yıkımın büyük olduğu şehirlerde yaşayanlar için asbest en büyük tehlikeler arasında. Enkaz tozu sonu kansere varabilecek hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor.

Prof. Dr. İsmail Hanta, “Enkazların kaldırılma aşamasında insanlardan olabildiğince uzak yerlerin seçilmesi son derece önemli. İnsanların en azından bir maskeyle bu tozlardan korunmasını öneriyoruz. Mümkünse uygun filtreli tam yüz maskeleri kullanmaları asbest maruziyetini aza indirmek anlamında. Belki tulum giymeleri, özel gözlük kullanmaları eldiven kullanmaları ve ayakkabıları buna göre seçmeleri şeklinde önerilerde bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.