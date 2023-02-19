Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) “afet bölgelerine yardım” çağrısı üzerine organize olarak 9 Şubat’ta Mağusa Limanı’ndan Türkiye’ye giden ekipler, bu akşam yurda döndü.

KTİMB’in Türkiye’de depremin olduğu günden itibaren KKTC hükümeti yetkilileri ile başlattığı görüşmeler 8 Şubat günü akşam saatlerinde neticelenmiş, KTİMB görüşmenin hemen ardından üyelerine “afet bölgelerine yardım” çağrısı yapmıştı.

Çağrıya çok sayıda müteahhidin yanı sıra iş insanları, bağımsız çalışan operatörler, doktorlar, hemşireler, aşçılar, eczacılar, mühendisler, makinistler ve yardımsever vatandaşlar da destek vermişti.

KTİMB çatısında organize olan ekip, 9 Şubat gecesi Mağusa Limanı’ndan kalkan gemi ile Türkiye’ye gitmiş, İskenderun Limanı’ndan AFAD yetkilileri ve Güvenlik Kuvvetleri ile birlikte konvoy halinde Hatay’a hareket etmişti.

Hatay’da 9 gündür aralıksız arama kurtarma çalışmalarına destek veren ve onlarca canı göçük altından çıkaran ekipleri, Mağusa Limanı’nda bakanların da yer aldığı kalabalık bir gurup karşıladı.