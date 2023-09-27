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Heyetin yarın KKTC’nde olması bekleniyor.

Ankara temaslarını tamamlayan Meclis Komite heyeti bugün Adıyaman ve Hatay’da görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmede Başkan Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu heyette yer aldı.

Birliğin Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Komite üyelerine deprem sonrası yaşanan adli süreç konularında bilgiler verildi.

Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenlendi

Hilye-i Şerif sergisi ve konferansı düzenlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclis i Deprem le İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite , Türkiye Barolar Birliği ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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