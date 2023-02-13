Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından deprem uzmanları, depremzedeleri hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Volkan Karabacak, bölgede gözlemler yaptıklarını belirtti.

Karabacak, "Burası yıllardır çalıştığımız bir bölge, 2009 yılından beri burada TÜBİTAK kapsamında yapılmış projelerim, çalışmalarım var. Fayların yerini ve tehlikeli olduğunu zaten o zamandan beri söylüyorduk, uyarıyorduk." dedi.

Fay kırılmasının gerçekleştiğini anımsatan Karabacak, "Şu anda gerçekleşen kırılmayı arazide tam anlamıyla gözlemledik. Bundan sonra yakın zamanda halkımızı tedirgin edecek aynı büyüklükte bir deprem olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

"BİR AY BOYUNCA EVLERE GİRMEMEKTE FAYDA VAR"

Karabacak, artçıların devam edeceği uyarısında bulunarak, "Bu depremin artçıları da kendisi gibi büyük olacak. 7,7 büyüklüğündeki depremin artçısı da kendisinden bir eksik yani 6,5'a kadar çıkabilecek nitelikte olduğu için evler zayıfladığında bunlar tehlike yaratabilir. Şu anda en azından bir ay boyunca evlere girmemekte fayda var." uyarısında bulundu.

"Çünkü hızlıca devletin imkanlarıyla bunlar kontrol edilecek. Hangisinin hasarlı yada hafif hasarlı olduğu ortaya çıkartılacak. Bunlar yapıldığı sürece insanların evlerinden uzak durmasında fayda var." ifadelerini kullanan Karabacak, deprem bölgesinde daha büyük bir depremin yaşama ihtimalinin olmadığını dile getirdi.

Bölge halkına 1 ay süreyle evlerine girmemeleri uyarısı yapan Karabacak, "Artçılar tehlike yaratabilir, çünkü sonuçta evler zayıfladı. Bölgedeki insanlarımızın evleri çok büyük iki tane deprem atlattı. Şu anda iyi şekilde gözlemlemek lazım, uzman gözüyle bakmak lazım kolonlarda, kirişlerde zayıflama var mı? Bunları ortaya çıkarttıktan sonra zaten artçılarımız gittikçe kıymetini kaybetmiş olacak. Ondan sonra insanlar evlerine gönül rahatlığıyla girebilecek." ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLASILIĞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise bölgede deprem araştırmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan, yetkililer söylemedikçe hasarlı binalara girmemelerini isteyen Sözbilir, "Şu anda daha büyük bir deprem olma olasılığının olduğunu düşünmüyoruz. Ama tabii ki artçı depremler devam ediyor. 6,5'a yakın depremler olacak zaten AFAD da sürekli açıklıyor. Belirli bir süreye kadar hasarlı evlere girmeyeceğiz. Bunları da zaten AFAD ekipleri yeri geldiğinde söyleyecektir." dedi.