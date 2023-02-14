Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.

Sahra mutfağından bir paylaşım yapan Mehmet Şef'e bir takipçi "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yazınca ünlü şef çıldırdı.

Günlerdir deprem bölgesinde olan şef bu yoruma "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" tepkisini verdi.