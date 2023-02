Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yardım seferberliği devam ediyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üç maaşını AFAD'a bağışladığını açıkladı. Şentop, "Her bir milletvekilimizin en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de, bir çok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum." dedi.

AK Parti vekilleri kendi içlerinde maddi yardım kampanyası başlatırken CHP ve İYİ Parti milletvekilleri de maaşlarını deprem bölgesine bağışlama kararı aldı.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir." ifadesini kullandı.